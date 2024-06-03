Глава Бурятии: «В республике сложная ситуация с лесными пожарами»

Но угрозы для населённых пунктов нет

Алексей Цыденов, глава Бурятии, утром 3 июня обратился в соцсетях к жителям республики по ситуации с лесными пожарами в регионе.

«У нас в республике сложная ситуация с пожарами, - признал он. - Уже более 160 пожаров с начала года. Общая площадь лесных пожаров, которые сегодня прошли в республике – 52 тысячи гектар. В целом тяжёлая остановка».





При этом Цыденов отметил, что в Забайкальском крае ещё тяжелее:

«Там 200 тысяч гектаров уже сгорело, а в Иркутской области 18. Наиболее сложная обстановка у нас сейчас - это Муйский район. Там только за май 27 пожаров. Такого не было никогда. Причем обычно основная причина пожаров - сухие грозы. В этом году это не только сухие угрозы. Самые сложные пожары – это людской фактор. Большой пожар, который продолжает гореть, уже более 30 тысяч гектаров – это поджог. Выявлено место. Поджигателей не нашли, но место есть».

Второй тяжёлый пожар, по словам главы Бурятии, - это загорание от компании, которая строит линию электропередачи. Люди в такой пожароопасный период, при сильном ветре, засухе, производили сжигание порубочных остатков. Где делали просеку, сложили порубленные деревья и начали их сжигать на месте. Оттуда пошёл огонь. Сейчас прокуратура работает с этими организациями, но главное сейчас погасить огонь.

«Самая тяжёлая ситуация была 28 мая, когда была реальная угроза населённым пунктам, - отметил глава республики. - Тогда отстояли, подняли всю технику, вертолёты туда перегнали с водосливным устройством. Пытались перегнать и самолёты с водосливом, нас готова была поддержать наша военно-транспортный авиация, полк, который стоит в Улан-Удэ, но, к сожалению, далеко. Аэропорт Таксимо из-за своих особенностей не может такие самолеты принимать. А загружаться водой из Улан-Удэ и везти туда не получается. Поэтому сейчас только вертолёты и наземные силы».

По словам Алексея Цыденова, задействована вся имеющаяся техника, в том числе пожарные поезда российских железных дорог, бульдозеры и тяжёлая техника организаций, старателей, строительные организации и теперь уже сами энергетики.

«В общем, все ресурсы, которые есть, работают. Перекидываем резерв практически постоянно с других районов республики. Сейчас везем ещё 10 человек. Вертолёт больше не возьмёт, поскольку пожарные везут с собой много дополнительного оборудования, снаряжения. Поэтому вертолётами закидываем туда дополнительные силы».

Глава Бурятии подчеркнул: «сегодня угроз для населённых пунктов нет, они сняты. Теперь задача просто погасить пожар».





Алексей Цыденов обратился к жителям Бурятии:

«Основные все наши пожары сейчас - это человеческий фактор. Это либо умышленные поджиги, либо неаккуратное обращение с огнем. Я всех прошу быть внимательными и не допускать таких пожаров. И в лес сейчас лучше не ходить, тем более огонь не жечь».









«Всем спасибо, всё будет хорошо», - оптимистично закончил он свой пост.