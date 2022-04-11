Мужчину арестовали на 10 суток
В Тулунском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя.
На маршруте патрулирования инспекторы ДПС заметили автомобиль «Тойота Карина», водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Сотрудники решили остановить автомобилиста. Однако водитель попытался скрыться, но, не справившись с рулевым управлением, врезался на бордюрное ограждение.
Полицейскими было установлено, что за рулём иномарки находится 31-летний местный житель, который никогда не имел водительского удостоверения. Процедура освидетельствования показала, что водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, было установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.
На допросе мужчина признался, что ранее уже трижды привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
- У вас было водительское удостоверение?
- Нет, никогда не было.
- А как вы сели за управление?
- Сел и поехал.
- Ранее вы привлекались к административной ответственности?
- Также. Вот третий раз попался.
В отношении него был составлен административный материал. В отношении нарушителя было назначено наказание в виде ареста сроком на 10 дней, сообщает пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
«Сел и поехал»: В Иркутской области поймали пьяного водителя без прав
Общество, Фото:
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