«Сел и поехал»: В Иркутской области поймали пьяного водителя без прав

Мужчину арестовали на 10 суток



В Тулунском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя.



На маршруте патрулирования инспекторы ДПС заметили автомобиль «Тойота Карина», водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Сотрудники решили остановить автомобилиста. Однако водитель попытался скрыться, но, не справившись с рулевым управлением, врезался на бордюрное ограждение.



Полицейскими было установлено, что за рулём иномарки находится 31-летний местный житель, который никогда не имел водительского удостоверения. Процедура освидетельствования показала, что водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, было установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.



На допросе мужчина признался, что ранее уже трижды привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.



- У вас было водительское удостоверение?

- Нет, никогда не было.

- А как вы сели за управление?

- Сел и поехал.

- Ранее вы привлекались к административной ответственности?

- Также. Вот третий раз попался.



В отношении него был составлен административный материал. В отношении нарушителя было назначено наказание в виде ареста сроком на 10 дней, сообщает пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

