На севере Бурятии потребовали прекратить «безобразие» с почтой



В северо-байкальском посёлке Новый Уоян жалуются на задержку посылок. Машина с почтой, по словам местных жителей, раньше приезжала из Нижнеангарска по средам, а вот на прошлой неделе люди и вовсе её не дождались.



- Будет только в пятницу (7-го июня – прим.). Когда закончится это безобразие? – поинтересовались они в группе «Северобайкалье-инфо.24/7». – То, что нет водителя, мы знаем, но проблема от этого не решается.



В «Почте России» подтвердили информацию о нехватке водителей и заявили, что доставку делают по мере возможности. Там отметили, что дважды в неделю привозить посылки в Новый Уоян не могут.



