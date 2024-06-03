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На севере Бурятии потребовали прекратить «безобразие» с почтой

На севере Бурятии потребовали прекратить «безобразие» с почтой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители не могут дождаться своих посылок

В северо-байкальском посёлке Новый Уоян жалуются на задержку посылок. Машина с почтой, по словам местных жителей, раньше приезжала из Нижнеангарска по средам, а вот на прошлой неделе люди и вовсе её не дождались.
 
- Будет только в пятницу (7-го июня – прим.). Когда закончится это безобразие? – поинтересовались они в группе «Северобайкалье-инфо.24/7». – То, что нет водителя, мы знаем, но проблема от этого не решается.

В «Почте России» подтвердили информацию о нехватке водителей и заявили, что доставку делают по мере возможности. Там отметили, что дважды в неделю привозить посылки в Новый Уоян не могут.

Почта России жалобы

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