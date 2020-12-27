Как Сергей Зверев отдыхает в Тунке. Фоторепортаж

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Тункинского района
Шоумен, «звезда гламура», стилист и певец Сергей Зверев приехал в Бурятию в середине декабря. Тогда сообщалось, что он отдыхает на курорте Нилова Пустынь в Тункинском районе: Зверев остановился в пансионате «Металлист». Здесь звёздный стилист подробно рассказывал, как проводит здесь время, а также призывал подписчиков отдохнуть и поправить здоровье в лечебницах Тунки именно зимой, поскольку летом здесь намного больше людей.
И в Бурятии Сергею Звереву подарили национальный костюм. Его сшила художник-модельер из Аршана Дыжит Мантурова. В этом костюме он участвовал в торжественном открытии после капитального ремонта курорта «Нилова Пустынь».
Также Сергей Зверев вместе с министром культуры Бурятии Соелмой Дагаевой участвовал в открытии отремонтированного дома культуры в тункинском селе Хойто-Гол. Дом культуры носит название величественной вершины Саянских гор - «Алтан мундарга». На капремонт было выделено 10,1 млн рублей.
- Шикарный клуб, очень шикарный клуб! Хорошая акустика, для музыкантов будет одно удовольствие работать, – отметил «король гламура».
Шоумен предложил сделать совместный номер с местными талантами.
Кроме того, выяснилось, что у Сергея Зверева в Бурятии живёт брат-лама. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.
- Оказалось, что Сергей Анатольевич прекрасно знает, как по бурятским традициям, делается брызгание молоком – «дээжэ ургэhэгээ». И ещё один удивительный момент – ламой в дацане «Бурхан Баабай» служит троюродный брат Сергея Зверева. Их бабушки – родные сестры, - поделилась Дора Хамаганова.
К тому же, во время мероприятий артист рассказал, что в прошлом году ему приснилась покойная бабушка, уроженка Бурятии. Она сказала ему во сне, что он мало бывает на родине. После этого Сергей стал чаще приезжать в Бурятию, а также устраивать получившие широкую огласку акции против загрязнения Байкала.
Как Сергей Зверев отдыхает в Тунке. Фоторепортаж
Общество, Фото:
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