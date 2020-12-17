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Сергей Зверев вновь отдыхает в Бурятии

Сергей Зверев вновь отдыхает в Бурятии
Общество,  Фото:страница Сергея Зверева
Шоумен опять остановился в Тунке, но на другом курорте

Шоумен, «звезда гламура», стилист и певец Сергей Зверев отдыхает на курорте Нилова Пустынь в Тункинском районе Бурятии. Зверев остановился в пансионате «Металлист».

- Начинаю первый день процедур - радоновые ванны, магнитотерапия, массаж, душ шарко, восходящий душ... – написал Серей Зверев на своей странице в Instagram сегодня утром.


У подписчиков он поинтересовался, принимал ли кто-нибудь из них радоновые ванны и какой был получен результат. Пару часов назад Зверев уже опробовал эту процедуру, в прямом эфире показав, как выглядит ванна. Он немного описал свои ощущения. В дальнейшем он пообещал рассказывать о процедурах.

Также звезда шоу-бизнеса призвал подписчиков отдохнуть и поправить здоровье в лечебницах Тунки именно зимой, поскольку летом здесь намного больше людей.

На прогулке Сергей Зверев покормил местного котика. Пушистик полакомился таким же кормом, которым Зверев кормит свою кошечку Маркизу.

- Теперь это кот-москвич, - сказал Сергей Зверев, когда кормил кота.


Сколько продлится отдых «короля гламура» в Бурятии пока неизвестно, а также остаётся тайной, где Сергей Зверев будет встречать Новый год. Ведь до главного праздника осталось всего две недели.

Сергей Зверев отдыхал этим летом в Аршане, где ему не давали прохода фанаты. Одна из поклонниц даже лезла в окно к суперзвезде, когда тот принимал процедуры.

Он регулярно выходил в прямые эфиры, где рассказывал о процедурах и впечатлениях от отдыха. Местные жители научили его танцевать ёхор и покоряли его местным колоритом.

Более того, стилист задумался о карьере о карьере депутата Госдумы от Бурятии. Об этом ему говорят не только местные жители, но люди с других регионов. «Я стал задумываться», - сказал однажды Сергей Зверев.

Недавно, когда шло масштабное гастрономическое голосование конкурса «Вкусы России», он призывал проголосовать за бурятские буузы.



Сергей Зверев отдых Тункинский район
 
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