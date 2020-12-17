Сергей Зверев вновь отдыхает в Бурятии

- Начинаю первый день процедур - радоновые ванны, магнитотерапия, массаж, душ шарко, восходящий душ... – написал Серей Зверев на своей странице в Instagram сегодня утром.





Также звезда шоу-бизнеса призвал подписчиков отдохнуть и поправить здоровье в лечебницах Тунки именно зимой, поскольку летом здесь намного больше людей.



- Теперь это кот-москвич, - сказал Сергей Зверев, когда кормил кота.





