 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 ноября

07 ноября

06 ноября

Популярное

В Иркутской области скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом

В Иркутской области скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
В Забайкальском крае общее число смертельных случаев достигло 186

В Иркутской области по состоянию на 8 ноября зарегистрировано 26 520 подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом, суточный прирост составил 256 человек. Госпитализировано 4 328 человек, выздоровело 20 681, из них 130 выписались накануне.

Умерло 544 пациента, 17 из которых скончались за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе.

По данным на 8 ноября, в Забайкальском крае ещё 109 человек полностью выздоровели после СOVID-19 и сняты с меднаблюдения. Суммарно уже 9425 забайкальцев победили опасную инфекцию.

За весь период не справились с опасной болезнью 186 человек. Причина смерти COVID-19 подтверждена ещё у четырёх забайкальцев.

За минувшие сутки коронавирус зафиксирован ещё у 242 забайкальцев, за весь период число случаев достигло уже 13 693. В моностационарах региона 104 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 43 получают поддержку аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщается на сайте правительства края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 13 438 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Всего выздоровели от COVID-19 – 8692 человека. Всего умерло от COVID-19, с тяжелей сопутствующей патологией – 240 человек.
Забайкальский край Иркутская область коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом
В Иркутской области скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом
Общество, 08.11.2020
В Забайкальском крае общее число смертельных случаев достигло 186
В Бурятии снизилось количество лесных пожаров
В Бурятии снизилось количество лесных пожаров
Общество, 08.11.2020
В республике подвели итоги пожароопасного сезона
В колониях Бурятии прошла неделя межрелигиозного диалога
В колониях Бурятии прошла неделя межрелигиозного диалога
Общество, 08.11.2020
В учреждениях проводились различные конкурсы и викторины
«Неизвестная война» солдата из Бурятии
«Неизвестная война» солдата из Бурятии
Общество, 08.11.2020
В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говоря о фронтовиках, нельзя забывать и об участниках «секретных» локальных войн. Почти 70 лет прошло с начала Корейской войны, сегодня становятся достоянием широкой общественности множество интересных фактов. История замалчивает многие деяния сторон противников, но интерес к периоду «холодной войны» и противостоянию США и СССР, ныне Российской Федерации, только увеличивается. А судьбы участников конфликта остаются неизменным фактом их воинской отваги и чести
Известный московский отельер: «Любовь. Бурятия. Байкал»
Известный московский отельер: «Любовь. Бурятия. Байкал»
Общество, 08.11.2020
Гендиректор Hilton Garden Inn Оксана Градова похвалила Улан-Удэ за сервис
В Улан-Удэ предлагают подсветить «Беркута»
В Улан-Удэ предлагают подсветить «Беркута»
Общество, 08.11.2020
Идею озвучил пользователь Сети
Улан-удэнец снял колёса с автомобиля пенсионера
Улан-удэнец снял колёса с автомобиля пенсионера
Общество, 08.11.2020
Преступление произошло на проспекте Строителей
В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё девяти человек
В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё девяти человек
Общество, 08.11.2020
Общее число случаев заражения приближается к 13,5 тысячам
В Улан-Удэ ожидается небольшой снег
В Улан-Удэ ожидается небольшой снег
Общество, 08.11.2020
Местами в Бурятии воздух прогреется до +7
«Храни меня, мой талисман»
«Храни меня, мой талисман»
Общество, 07.11.2020
10 ноября будут подведены итоги самой статусной национальной премии «Золотая маска», и станет понятно, в каком статусе войдёт в историю «Талисман»: первый в истории бурятского балета лауреат российского театрального «Оскара» или всё-таки номинант


Бурятские борицы выиграли два золота в Польше
Бурятские борицы выиграли два золота в Польше
Общество, 07.11.2020
Международный турнир проходит в Варшаве

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^