В Забайкальском крае общее число смертельных случаев достигло 186
В Иркутской области по состоянию на 8 ноября зарегистрировано 26 520 подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом, суточный прирост составил 256 человек. Госпитализировано 4 328 человек, выздоровело 20 681, из них 130 выписались накануне.
Умерло 544 пациента, 17 из которых скончались за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе.
По данным на 8 ноября, в Забайкальском крае ещё 109 человек полностью выздоровели после СOVID-19 и сняты с меднаблюдения. Суммарно уже 9425 забайкальцев победили опасную инфекцию.
За весь период не справились с опасной болезнью 186 человек. Причина смерти COVID-19 подтверждена ещё у четырёх забайкальцев.
За минувшие сутки коронавирус зафиксирован ещё у 242 забайкальцев, за весь период число случаев достигло уже 13 693. В моностационарах региона 104 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 43 получают поддержку аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщается на сайте правительства края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 13 438 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Всего выздоровели от COVID-19 – 8692 человека. Всего умерло от COVID-19, с тяжелей сопутствующей патологией – 240 человек.
В Иркутской области скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом
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