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Таможенники Бурятии передали коллегам из Монголии 2300 снимков грузового транспорта

Таможенники Бурятии передали коллегам из Монголии 2300 снимков грузового транспорта
Общество,  Фото:пресс-служба Бурятской таможни
Накануне международного дня таможенника Бурятская таможня рассказала об итогах сотрудничества с монгольскими коллегами

Почти 2300 снимков грузового транспорта, полученных с инспекционно-досмотровых комплексов, направлено и получено в рамках обмена информацией Бурятской таможни с монгольскими коллегами. Такое сотрудничество предусмотрено соглашением об обмене информацией между ФТС Россией и главным таможенным управлением Монголии.

- Обмен информацией позволяет значительно сократить время проведения таможенного контроля большегрузных машин, оперативно реагировать на правонарушения, связанные с недекларированием или недостоверным декларированием товара, ускоряет прохождения товаров через российско-монгольскую границу, исключая проведение двойных таможенных досмотров и осмотров с применением досмотровых комплексов, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Сегодня обмен снимками осуществляется в рабочем режиме, но чтобы достичь этого, была проведена большая работа: организована стажировка монгольских таможенников на таможенном посту МАПП Кяхта Бурятской таможни, решены технические вопросы, позволяющие осуществлять обмен этими снимками, унифицировано программное обеспечение.

По словам Андрея Полетаева, начальника Бурятской таможни, эффективный таможенный контроль невозможен без совместных усилий таможенных органов разных стран. В регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления и Бурятской таможни одним из геополитических и стратегических партнёров России является Монголия.

Обмен таможенной информацией позволяет тщательнее отслеживать товарные потоки, пересекающие границу, в том числе транзитные товары. Все это повышает эффективность таможенного контроля и достоверность таможенного декларирования товаров и транспортных средств, а также экономит финансовые затраты и время участников внешнеэкономической деятельности.


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