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Борцы из Бурятии отправились на международный турнир в Казахстан

Борцы из Бурятии отправились на международный турнир в Казахстан
Общество,  Фото:Паблик «Борцы Бурятии»
Соревнования посвящены памяти руководителя Казахской ССР

С 14 по 18 ноября в казахстанском городе Тараз пройдёт международный турнир по вольной борьбе памяти Динмухамеда Кунаева. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».

В состав сборной республики Бурятия вошли следующие спортсмены:

Весовая категория 57 кг
Жаргал Дамдинов
Алдар Бальжинимаев

Весовая категория 61 кг
Александр Богомоев
Булат Баясхалонов

Весовая категория 65 кг
Даши Шарастепанов
Булат Батоев

Весовая категория 70 кг
Евгений Жербаев

Весовая категория 92 кг
Алексей Анищик

Весовая категория 125 кг
Балдан Цыжипов

В этом году победители турнира получат 4 тысячи долларов, обладатели серебряных наград — 2 тысячи долларов, занявшим третье место дадут по 500 долларов.

Команда Бурятии выступает на турнире не в первый раз. Последние 4 года борцы не приезжали на Родину без медалей.

2018 г.
Жаргал Дамдинов – 1 место
Димчик Ринчинов – 2 место
Арсалан Будажапов – 1 место

2017 г.
Александр Богомоев – 1 место
Булат Батоев – 3 место

2016 г.
Арсалан Будажапов – 1 место
Евгений Жербаев – 3 место
Цыбик Максаров – 3 место

2015 г.
Евгений Жербаев – 3 место
вольная борьба борьба спорт турнир Бурятия Казахстан
 
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