Три площадки для игр появились в Железнодорожном районе
В Железнодорожном районе Улан-Удэ открылись три новые детские площадки.
Комиссионная приёмка детских площадок во дворах по ул. Жуковского, 2, Гагарина, 67 А, Феоктистова, 2 состоялась 19 августа, сообщает администрация Железнодорожного района.
На Гагарина, 67 А установили спортивные тренажёры, карусели, песочницу, урны, скамейки, спортивные комплексы, теннисный стол, баскетбольный щит, сделали ограждение. В честь открытия на площадке был организован праздник для детей.
Всего на строительство в рамках исполнения наказов депутатов Народного Хурала Бурятии было выделено 850 тысяч рублей.
Новые детские площадки открылись в Улан-Удэ
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