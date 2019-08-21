Новые детские площадки открылись в Улан-Удэ

Три площадки для игр появились в Железнодорожном районе



В Железнодорожном районе Улан-Удэ открылись три новые детские площадки.



Комиссионная приёмка детских площадок во дворах по ул. Жуковского, 2, Гагарина, 67 А, Феоктистова, 2 состоялась 19 августа, сообщает администрация Железнодорожного района.



На Гагарина, 67 А установили спортивные тренажёры, карусели, песочницу, урны, скамейки, спортивные комплексы, теннисный стол, баскетбольный щит, сделали ограждение. В честь открытия на площадке был организован праздник для детей.



Всего на строительство в рамках исполнения наказов депутатов Народного Хурала Бурятии было выделено 850 тысяч рублей.



