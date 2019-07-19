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В Бурятии выбирают лучшие практики и инициативы

В Бурятии выбирают лучшие практики и инициативы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стартовал всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов, организованный Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов

До 25 августа можно подать заявку на участие в региональном этапе на цифровой онлайн крауд-платформе - https://konkurs.smarteka.org/

В номинации «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» принимаются практики в сфере поддержки строительной отрасли и повышения эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Практики развития городской среды и общественных пространств будут претендовать на номинацию «Городское развитие и инфраструктура». Также принимаются заявления в номинациях «Экология и бережливое отношение к природе», «Туризм и культура», «Поддержка бизнеса и развитие экспорта», «Социальное благополучие», «Наука и образование» и «Цифровое развитие».

Кроме того, среди регионов будут названы победители в номинациях «Регион-донор», лидирующий по количеству внедрения практик в других регионах, «Регион-наставник», активно участвующий в поддержке и сопровождении своих практик в других регионах, и «Регион – лидер изменений», успешно внедривший на своей территории наибольшее количество лучших практик.

Победители регионального этапа станут известны 10 сентября. С 1 октября по 31 октября на крауд-платформе пройдет голосование за отобранные практики. Победители конкурса будут награждены в начале 2020 года в рамках Российского инвестиционного форума (Сочи).

Ранее уже несколько практик Бурятии вошли в число победителей всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

В 2019 году - программа «Равный обучает равного» по подготовке волонтеров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции - в номинации «Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности» и другие. В 2018 году - проект «Создание «мобильного рынка» сельскохозяйственной продукции» в номинации «Развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для развития бизнеса на селе».

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