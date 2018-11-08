Ещё один выигрыш до сих пор не забрали
Несколько жителей Бурятии этой осенью стали победителями лотерей. Все билеты были приобретены в почтовых отделениях, сообщили в пресс-службе УФПС Бурятии – филиале «Почты России».
Самый большой куш, который сорвал победитель из Бурятии, - 700 тысяч рублей. Счастливчик купил лотерейный билет «Русского лото» в октябре.
Также в почтовых отделениях Бурятии были приобретены два призовых выигрышных билета в сентябре. Лотерейный билет «Жилищная лотерея» принёс его обладателю более 150 тысяч рублей. По билету «Русское лото» было выиграно около 30 тысяч рублей. А также в октябре по лотерейному билету «Бинго-75» клиент Почты России выиграл 40 тысяч рублей.
Есть ещё выигрыш жителем Бурятии 20 тысяч рублей в лотерее «6 из 36» (163 тираж). Этот приз до сих пор не забрали, он ждёт своего обладателя в отделении почтовой связи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2017 года житель Улан-Удэ сорвал рекордный для Бурятии приз - более 46 миллионов в лотерее «Гослото «4 из 20».
В начале июля 2018 года пенсионерка из села Петропавловка Джидинского района выиграла в лотерею 700 тысяч; она купила два последних билета у почтальона. «Когда я пришла на почту проверить билет, работники попросили меня присесть, только после этого сообщили о выигрыше. Сразу не поверила. Долго приходила в себя. Для меня это большая радость, ведь у меня семья большая – только одних внуков у меня девять», - поделилась женщина.
Житель Бурятии выиграл в лотерею 700 тысяч
Общество, Фото:
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