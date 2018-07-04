«Сразу не поверила. Долго приходила в себя», - поделилась счастливица
Пенсионерка из села Петропавловка купила два последних лотерейных билета у почтальона в почтовом отделении Джидинского района Бурятии и по одному из них выиграла 700 тысяч рублей. Счастливым оказался тираж №1238 лотереи «Русское лото», сообщили в пресс-службе УФПС Бурятии – филиале «Почты России».
Обладательница выигрышного билета рассказала: «Когда я пришла на почту проверить билет, работники попросили меня присесть, только после этого сообщили о выигрыше. Сразу не поверила. Долго приходила в себя. Для меня это большая радость, ведь у меня семья большая – только одних внуков у меня девять».
Кроме этого, в этом году клиент Почты России выиграл более 40 тыс. рублей по лотерейному билету «Жилищной лотереи». Билет был приобретен в «Книжной лавке» в отделении почтовой связи Улан-Удэ (Главпочтамт). Также обладателем выигрыша по тиражу 1214 лотереи «Русское лото» в размере более 850 тысяч рублей стал пользователь услуг почтовой связи отделения №23 Улан-Удэ. Выигрыш более 400 тысяч рублей лотереи «Русское лото» порадовал пенсионера из столицы Бурятии он приобрёл лотерейный билет в почтовом отделении №24 Улан-Удэнского почтамта.
Всего в России по лотерейным билетам, купленным в отделениях Почты России в 2017 году, выплачено более 13 миллионов выигрышей на общую сумму более 1,5 млрд рублей. 9 человек выиграли свыше 3 миллионов рублей каждый. Выигрыши в 506 млн и 13,8 млн рублей получили жители Воронежской области. А 9,3 миллиона рублей достались победителю из Республики Карелия. Обладателями крупных выигрышей от 1 миллиона рублей в прошлом году стали 75 клиентов Почты России, в том числе житель посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2017 года житель Улан-Удэ сорвал рекордный для Бурятии приз - более 46 миллионов в лотерее «Гослото «4 из 20».
В Бурятии пенсионерка выиграла в лотерею 700 тысяч
Общество, Фото:
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