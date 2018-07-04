В Бурятии пенсионерка выиграла в лотерею 700 тысяч

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По большей части Бурятии прогнозируется жара Общество, По данным Бурятского Гидрометцентра, 4 июля в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Днём - жаркая погода



Сибирь ждут новые потопы Общество, В Сибири продолжатся экстремальные дожди. А в понедельник стихия ударила по Иркутску

В Забайкалье курсанты ВВО приступили к обучению Общество, В учебных центрах Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, стартовал новый учебный год. Всего к занятиям приступили более 5 тысяч курсантов.

Авиамоделисты Бурятии приняли участие в чемпионате Восточной Сибири Общество, С 20 по 24 июня в Забайкальском крае прошел открытый чемпионат среди учащихся по всем классам летающих моделей

Продолжается регистрация участников на второй марафон «Энергия Байкала» Общество, 16 сентября на южном побережье самого глубокого озера планеты во второй раз пройдет легкоатлетический марафон «Энергия Байкала»

Военнослужащим Бурятии показывают чемпионат мира по футболу в записи Общество, В войсках Восточного военного округа для военнослужащих по призыву организован просмотр в записи трансляций матчей чемпионата мира по футболу с участием сборной команды России и наиболее ярких моментов сборных команд других стран