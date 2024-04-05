В Ангарске из-за майнингового оборудования сгорели балконы

Ранним утром 4 апреля в 95 квартале Ангарска произошёл пожар в пятиэтажном доме. Загорелся балкон двухкомнатной квартиры на третьем этаже. Вскоре огонь перекинулся на соседний балкон.До прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 17 человек. При помощи устройств защиты органов дыхания пожарные спасли ещё 12 жильцов, в их числе четырёх детей. Покинуть свои квартиры сами они не могли из-за сильного задымления в подъезде.- Возле подъезда был обнаружен 42-летний мужчина, получивший отравление угарным газом лёгкой степени. От госпитализации он отказался, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Общая площадь пожара составила семь квадратных метров. Причиной, по предварительной версии, стало короткое замыкание – на балконе находилось майнинговое оборудование.