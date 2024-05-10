Глава Бурятии лично вспахал первую борозду в Джидинском районе

«Земля осваивается, земля не стоит»

- Вспахал первую борозду в Джиде - на земле, которая не обрабатывалась более 10 лет, - с гордостью сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов 10 мая в своих социальных сетях.

По его словам, в Джидинском районе в этом году введут 7,5 тысяч га новых земель.

Большую часть осваивает компания «Наследие», которая уже занимается сельским хозяйством в Закаменском районе. На территории в прошлом знаменитого совхоза «Боргойский» она планирует создать агропромышленный комплекс по откорму крупного рогатого скота (КРС). Компания введёт в оборот 6500 га сельхозземель в Джидинском районе. Планируются поэтапное выращивание 5 тысяч голов КРС, переработка говядины, производство семян зерновых, кормопроизводство. Инвестор намерен до 2040 года вложить 524 млн рублей.

Предприятие ориентировано на поддержку фермеров Бурятии. Оно станет закупать телят у фермерских хозяйств и населения республики, ставить их на откорм и затем реализовывать мясо.

- По республике прирост на 18% пахотных земель - планируется засеять 139,9 тыс. га, что выше уровня прошлого года на 21,2 тыс. га или 18%. Это существенный показатель, - отметил Алексей Цыденов. Также глава Бурятии добавил. - Мы такие планы амбициозные перед собой ставим, понимаем, кто и сколько должен в каких районах садить. Помогаем нашим сельскохозтоваропроизводителям - более 400 миллионов уже сегодня доведено в виде разных субсидий поддержки. Ожидаем хорошую посевную. Надеемся, что погода будет хорошая, и мы получим хороший урожай.

Кроме этого, Алексей Цыденов рассказал в посте о своём кредо в развитии сельского хозяйства:

- Земля осваивается, земля не стоит. Это новые доходы для людей, жизнь на селе, и в целом развитие республики».