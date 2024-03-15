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Глава Бурятии проголосовал на выборах президента России

Глава Бурятии проголосовал на выборах президента России
Власть,  Фото:правительство РБ

Он приехал на участок до работы

Глава Бурятии Алексей Цыденов рано утром 15 марта проголосовал на выборах президента России. Он приехал на избирательный участок ещё до его открытия. И опубликовал видео:

«Перед работой заехал проголосовать на участок. Тут ещё пока готовятся. Ира? Помаши ручкой! Вон супруга моя ходит! Тут ещё готовятся. Скоро откроется. И всем тоже говорю: давайте!».

После голосования Алексей Цыденов обратился к жителям:

- Дорогие земляки! Буквально несколько минут назад началось голосование на выборах президента Российской Федерации. На выборах нашего будущего, нашей судьбы. Всех призываю прийти на участки, потому что в наших руках – наша с вами жизнь, наше будущее. Три дня будет идти голосование. Я знаю, что у нас в республике люди все ответственные, сильные, по-настоящему патриотичные. Верю в вас, жду вас на избирательных участках. Приходите. Всё в наших руках!

Глава Бурятии также отметил, что на избирательных участках организованы различные активности: выступают артисты, угощают блюдами, проводятся выставки, ярмарки, игры, мастер-классы. На многих участках идёт медицинский прием: стоят мобильные ФАПы, мобильные флюорографы.

- Но активности – это дополнительный момент. В первую очередь, самое главное, - сами выборы, сама наша гражданская позиция, - заключил Алексей Цыденов.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Участки открываются в 8 утра, а закрываются в 8 вечера.

 Всего в Бурятии открылось 832 избирательных участка – 810 постоянных и 22 временных.

311 участков охвачены системами видеонаблюдения, которые передают информацию о ходе голосования в режиме прямой трансляции. На всех остальных избирательных участках применяется система видеорегистрации и видеофиксации. 

В дни голосования на выборах будут работать 2746 наблюдателей. Запущена горячая линия, куда избиратели могут обратиться с вопросами. Номер горячей линии 8 800 302 1531.

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