ФК «Бурятия» занял второе место в чемпионате СФО и ДФО 2023 года

В последней игре он сыграл вничью с чемпионом

15 сентября футбольный клуб из Улан-Удэ после обидной ничьей 1:1 в Чите встречался в предпоследнем матче сезона 2023 года с «Торпедо» (Рубцовск). Игра прошла в рамках чемпионата СФО и ДФО по футболу третьего дивизиона.



«Бурятия» одержала победу со счётом 6:1. У команды голы забили:

Фёдор Есифиди (3, 51 мин.);

Эрдэм Галданов (9 мин.);

Алексей Рябованов (19 мин.);

Денис Зарубин (63, с пенальти);

Павел Синаторов (84 мин.)

У «Торпедо» гол престижа на 69 минуте провёл Дмитрий Артёменко.

- На установке сказали, чтоб никаких шапкозакидательских настроений не было, - сказал после встречи Сергей Бельков, главный тренер улан-удэнцев. – Ребята выполнили установку. Забили быстрые мячи.

- Все были настроены на эту игру. Понимали, что придёт много болельщиков, - прокомментировал впечатляющую победу нападающий «Бурятии» Андрей Белобородов. – Хотели порадовать.

На матче с «Торпедо» пришли около 900 болельщиков.

К своему главному, последнему матчу сезона, где решалась судьба чемпионства, «Бурятия» подошла на втором месте в турнирной таблице.

17 сентября улан-удэнцы играли с лидером – командой «Полимер» из Барнаула. Алтайцы, имея выездную игру в запасе с «Новосибирск-М» 1 октября, к матчу в Улан-Удэ набрали 52 очка. И находились на первом месте. У «Бурятии» было 50 очков, и второе место. Отметим, что 30 апреля в Барнауле «Бурятия» уступила «Полимеру» 1:0.

Но в Улан-Удэ первый тайм остался за «Бурятией». Гол на 16 минуте забил Максим Широнов после паса Алексея Рябованова.

Однако «Полимер» очень резко начал второй тайм. Футболисты «Бурятии» в первые 10 минут лишь пару раз побывали на половине поля соперника. На 55 минуте после подачи углового Юрий Юдин сравнял счёт. На 59 минуте второй гол в ворота «Бурятии» провёл Илья Овчинников.

В середине тайма игроки «Бурятии» создали несколько достойных моментов. Но мяч в ворота алтайцев упорно не шёл. Выйдя вперёд, футболисты «Полимера» при каждом удобном моменте стали затягивать игру: такие «маленькие футбольные хитрости». Главный судья, который не заметил несколько нарушений против игроков «Бурятии», добавил ко второму тайму всего три минуты.

На 87 минуте «Бурятия» сравняла счёт. Красивейший гол пяткой после углового забил Павел Синаторов.

В итоге в этом матче ничья 2:2.

Победителем чемпионата 2023 года стал «Полимер». ФК «Бурятия» занимает второе место.

- Насчёт второго тайма, всё зависело от соперника. Им надо было забивать мячи, - отметил после матча Сергей Бельков, главный тренер «Бурятии». - Надо отдать должное сопернику.

Бельков поблагодарил всех болельщиков клуба.

Павел Сальников, главный тренер «Полимера», назвал «Бурятию» «очень хорошей командой», в которой «сложился дружный коллектив»:

- А игра была очень трудной, как и весь сезон. Очень тяжёлая игра. Рад за

ребят, что нашли силы переломить себя и вытащить игру.





В начале октября футболисты из Улан-Удэ проведут в Красноярске финальный матч Кубка Сибири с «Темпом» из Барнаула. «Байкал-Daily» сообщал , что в финал ФК «Бурятия» попал 29 августа, обыграв «Иркутск-М».