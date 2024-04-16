А некоторые горожане хотят отдыхать дома и на даче
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что четверть (25%) жителей бурятской столицы предпочли бы провести летний отпуск у моря.
Ещё 16% хотели бы остаться дома, а 14% – податься в деревню или на дачу.
При этом 10% улан-удэнцев уверены, что отдыхать от работы лучше в России, 7% – за любое место за границей и по 1% – за конкретные страны, в том числе – средней Азии, Турцию и Египет.
Каждый двадцатый рвётся на природу. По 4% голосов набрали Крым и курорты Краснодарского края, 2% наших земляков уехали бы подальше от людей и столько же махнули бы в другой город. Определённой популярностью пользуются Байкал, Дагестан и Алтай (по 1%).
О море, как правило, грезят женщины, а среди мужчин сторонников такого отдыха и домоседов примерно поровну.
Четверть работающих улан-удэнцев грезят об отпуске на море
Общество, Фото:
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