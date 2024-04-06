Жителя Бурятии понудили предоставить скот для вакцинации

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчина долго отказывался предоставлять животных



Жителя Иволгинского района понудили предоставить ветеринарам крупный рогатый скот для обязательной вакцинации.



В управлении ветеринарии Бурятии сообщили, что владелец скота на протяжении длительного времени отказывался предоставлять животных для обязательной профилактической вакцинации. После выдачи требования Россельхознадзора, он был вынужден выполнить указания специалистов о проведении мероприятий по профилактике болезней животных и предоставить ветеринарам более 50 голов КРС.



- В целях сохранения эпизоотического благополучия, управление ветеринарии Бурятии обращает внимание всех владельцев животных на обязательное соблюдение требований ветеринарного законодательства, - сообщили в пресс-службе управления.

