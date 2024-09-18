В Улан-Удэ оставшийся без носика щенок мучается от болей



Лежавшего на земле пёсика заметила оказавшаяся поблизости неравнодушная женщина, которая и сообщила обо всём зоозащитникам.



- Лежал там, видимо несколько дней – в ране уже завелись опарыши. Мы не знаем, что с ним сотворили, можем только предполагать. Или это раны от топора либо петарды, – отметили ранее на официальной странице приюта во «ВКонтакте».



Пёсика увезли в одну из ветклиник. Волонтёры объявили сбор средств на лечение малыша, которому дали кличку Носик. Первую операцию сделали накануне вечером – её удалось оплатить на пожертвованные деньги. Из раны убрали личинок и осколки костей. Пока щенка кормят через зонд.



- Он ещё немного сонный, но при обработке ран встаёт на ноги и сопротивляется. Конечно, ему очень больно. Врачи сказали, что ему 5-6 месяцев, – сообщили в приюте.



Впереди – ещё много расходов, в том числе – на пластическую операцию по восстановлению носа и длительную реабилитацию. К тому же пребывание в стационаре ветеринарной клиники обходится в 5000 рублей в сутки. Перевести посильную сумму все желающие могут на карту Сбера, привязанную к телефону 8-914-844-93-69 с пометкой «Спасение Носика» (получатель – Наталья Владимировна Ф). «Давайте вместе доведём спасение нашего Носика до счастливого конца», – подчеркнули зоозащитники.