В Улан-Удэ оставшийся без носика щенок мучается от болей

В улан-удэнском приюте «Кот и пёс» рассказали о состоянии щенка, которого на днях обнаружили рядом с военной частью в Тальцах. Несчастное животное изувечили неизвестные. На месте носа у него зияет страшная рана.
Лежавшего на земле пёсика заметила оказавшаяся поблизости неравнодушная женщина, которая и сообщила обо всём зоозащитникам.
- Лежал там, видимо несколько дней – в ране уже завелись опарыши. Мы не знаем, что с ним сотворили, можем только предполагать. Или это раны от топора либо петарды, – отметили ранее на официальной странице приюта во «ВКонтакте».
Пёсика увезли в одну из ветклиник. Волонтёры объявили сбор средств на лечение малыша, которому дали кличку Носик. Первую операцию сделали накануне вечером – её удалось оплатить на пожертвованные деньги. Из раны убрали личинок и осколки костей. Пока щенка кормят через зонд.
- Он ещё немного сонный, но при обработке ран встаёт на ноги и сопротивляется. Конечно, ему очень больно. Врачи сказали, что ему 5-6 месяцев, – сообщили в приюте.
Впереди – ещё много расходов, в том числе – на пластическую операцию по восстановлению носа и длительную реабилитацию. К тому же пребывание в стационаре ветеринарной клиники обходится в 5000 рублей в сутки. Перевести посильную сумму все желающие могут на карту Сбера, привязанную к телефону 8-914-844-93-69 с пометкой «Спасение Носика» (получатель – Наталья Владимировна Ф). «Давайте вместе доведём спасение нашего Носика до счастливого конца», – подчеркнули зоозащитники.