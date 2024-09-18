Из треш-квартиры в Иркутске вывезли тонну мусора, 14 кошек и собаку

Расхламлять её пришлось несколько дней
В Иркутске разгребли мусорные завалы в одной из квартир. В двушке местной жительницы с синдромом Плюшкина обитали 14 кошек и собака. Как сообщили в ГУФССП по Иркутской области, хозяйка долго складировала там непригодную и вышедшую из строя бытовую технику, разную ветошь, хлам и отходы.
В квартире накопилась тонна мусора и завелись тараканы. Навести в жилье порядок обязал суд. Приставы с помощью волонтёров и неравнодушных соседей не один день исполняли решение об освобождении жилого помещения от домашних животных и мусора.
Питомцев в итоге передали зоозащитникам для реабилитации и дальнейшего содержания. А специализированная организация устроила в двушке санитарную обработку и дезинфекцию. Соседи наконец-то вздохнули спокойно и надеются, что теперь женщина изменит образ жизни и откажется от своего «увлекательного» хобби.
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