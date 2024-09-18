В Бурятии неизвестные сливали жидкие отходы в траншею

Природоохранная прокуратура обратилась в суд
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что на земельном участке в местности Соловей Баргузинского района Бурятии осуществляется сброс сточных вод в траншею неустановленными лицами.
- В связи с этим прокуратура в суд направила заявление об обязании администрации Баргузинского района ликвидировать места слива жидких бытовых отходов, рекультивировать нарушенные земли и принять меры по защите земельного участка от дальнейшего загрязнения, - сообщают в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Решением Баргузинского районного суда требования прокурора удовлетворены. Решение вступило в законную силу. Исполнение судебного акта находится под контролем прокуратуры.
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