Жительница Забайкалья в порыве гнева зарезала знакомую

Жительница посёлка Дарасун Карымского района Забайкальского края подозревается в убийстве.По данным следствия, ночью 16 сентября женщина находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. В результате внезапно возникшей ссоры она ударила ножом в грудь свою 35-летнюю знакомую. Потерпевшая скончалась на месте.- Следователем женщина была задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, а также решён вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.Обстоятельства преступления устанавливаются.