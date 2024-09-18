Жительница Забайкалья в порыве гнева зарезала знакомую

Расправа произошла в ходе пьяной ссоры
Жительница посёлка Дарасун Карымского района Забайкальского края подозревается в убийстве.
По данным следствия, ночью 16 сентября женщина находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. В результате внезапно возникшей ссоры она ударила ножом в грудь свою 35-летнюю знакомую. Потерпевшая скончалась на месте.
- Следователем женщина была задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, а также решён вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обстоятельства преступления устанавливаются.
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