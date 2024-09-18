В Иркутской области художники расписали 115-метровую стену

Изображения объектов культуры города появились на 115-метровой стене пассажирского автотранспортного предприятия в Усолье-Сибирском. Художники проследили историю города от основания до настоящего времени.Как сообщает портал «Культура 38», среди изображений можно увидеть скульптуру братьев Михалёвых, Спасскую церковь, дом-усадьбу Рассушина, Дом купца Шабалина, Свято-Никольскую церковь. Тут же уместились курорт «Усолье», солеваренный завод, спичечная фабрика «Солнце», кожевенный завод Бочкова, однопутка «Яшка», памятник 16 красногвардейцам, «Химпром», «Химфарм», кинотеатр «Родина». Нашлось место и для дома детского творчества, детской художественной школы № 1, озера Калтус (ныне озеро Молодёжное), кинотеатра «Кристалл», дворца культуры «Химик» и других.Авторами росписи выступили преподаватели художественной школы Оксана Швыдкова и Валерий Клыпин. Работа начиналась с разработки эскизов. Эскиз Оксаны Швыдковой победил в конкурсе на оформление стен ко Дню города. На протяжении трёх недель художники намечали рисунок углём на стене и выполняли роспись фасадной белой краской с колерами.- Мы работали с утра до ночи, пока глаза могли различить оттенки — так хотелось сделать хороший подарок родному городу, - заявила художница Оксана Швыдкова.