18 сентября

17 сентября

Популярное

В Иркутской области художники расписали 115-метровую стену

В Иркутской области художники расписали 115-метровую стену
Общество,  Фото:авторы росписи
Знаковые изображения города украсили роспись в Усолье-Сибирском

Изображения объектов культуры города появились на 115-метровой стене пассажирского автотранспортного предприятия в Усолье-Сибирском. Художники проследили историю города от основания до настоящего времени.

Как сообщает портал «Культура 38», среди изображений можно увидеть скульптуру братьев Михалёвых, Спасскую церковь, дом-усадьбу Рассушина, Дом купца Шабалина, Свято-Никольскую церковь. Тут же уместились курорт «Усолье», солеваренный завод, спичечная фабрика «Солнце», кожевенный завод Бочкова, однопутка «Яшка», памятник 16 красногвардейцам, «Химпром», «Химфарм», кинотеатр «Родина». Нашлось место и для дома детского творчества, детской художественной школы № 1, озера Калтус (ныне озеро Молодёжное), кинотеатра «Кристалл», дворца культуры «Химик» и других.

Авторами росписи выступили преподаватели художественной школы Оксана Швыдкова и Валерий Клыпин. Работа начиналась с разработки эскизов. Эскиз Оксаны Швыдковой победил в конкурсе на оформление стен ко Дню города. На протяжении трёх недель художники намечали рисунок углём на стене и выполняли роспись фасадной белой краской с колерами.

- Мы работали с утра до ночи, пока глаза могли различить оттенки — так хотелось сделать хороший подарок родному городу, - заявила художница Оксана Швыдкова.
Иркутская область роспись граффити мурал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объявлен конкурс малой прозы
В Бурятии объявлен конкурс малой прозы
Общество, 18.09.2024
Принимаются рукописи на бурятском и русском языках
В заповеднике Забайкалья насчитали рекордное количество краснокнижных птиц
В заповеднике Забайкалья насчитали рекордное количество краснокнижных птиц
Общество, 18.09.2024
Рекорд численности поставили колпицы и большие веретенники
В Иркутской области художники расписали 115-метровую стену
В Иркутской области художники расписали 115-метровую стену
Общество, 18.09.2024
Знаковые изображения города украсили роспись в Усолье-Сибирском
В Улан-Удэ поощрят одарённых детей с ОВЗ
В Улан-Удэ поощрят одарённых детей с ОВЗ
Общество, 18.09.2024
Церемония награждения пройдёт в эту субботу
В Бурятии названы победители конкурса видеороликов
В Бурятии названы победители конкурса видеороликов
Общество, 18.09.2024
Отличились организации, представлявшие столицу республики
Иркутская семья отметила 60-летие брака
Иркутская семья отметила 60-летие брака
Общество, 18.09.2024
Их трудовой путь был связан с авиационным заводом
В Иркутске вылечили мелкого ястреба
В Иркутске вылечили мелкого ястреба
Общество, 18.09.2024
Малый перепелятник неудачно поохотился
В Улан-Удэ оставшийся без носика щенок мучается от болей
В Улан-Удэ оставшийся без носика щенок мучается от болей
Общество, 18.09.2024
Теперь его ждёт пластическая операция
В Бурятии проводят межрегиональную сценарную лабораторию
В Бурятии проводят межрегиональную сценарную лабораторию
Общество, 18.09.2024
Мероприятие проходит в онлайн-формате
В Бурятии наградят лучших молодых учёных
В Бурятии наградят лучших молодых учёных
Общество, 18.09.2024
Лучших выберут в рамках республиканского конкурса
В 2024 году в Забайкалье появилось 4500 новых семей
В 2024 году в Забайкалье появилось 4500 новых семей
Общество, 18.09.2024
Озвучена статистика новых браков за прошедшие восемь месяцев
В Улан-Удэ состоялись проводы Казанской иконы Матери Божией
В Улан-Удэ состоялись проводы Казанской иконы Матери Божией
Общество, 18.09.2024
Верующие республики смогли приложиться к чудотворному образу
В центре Улан-Удэ появится озеленённая площадь
В центре Улан-Удэ появится озеленённая площадь
Общество, 18.09.2024
Будет благоустроена территория рядом со стадионом
Бурятский омбудсмен помогает участнику СВО, достигшему предельного возраста службы
Бурятский омбудсмен помогает участнику СВО, достигшему предельного возраста службы
Общество, 18.09.2024
Вопрос взят на контроль уполномоченным и военной прокуратурой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^