В Бурятии проводят межрегиональную сценарную лабораторию

В Улан-Удэ в преддверии форума регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток» с 16 по 18 сентября в формате онлайн проходит работа сценарной лаборатории «Формула пути. Дальний Восток». Участие в сценарной мастерской принимают авторы работ, попавших в шорт-лист специального конкурса «Формула пути. Дальний Восток».
Среди авторов: Ефим Берсон (г. Санкт-Петербург), Цыдып Раднаев (г. Улан-Удэ), Алексей Гусев (г. Улан-Удэ), Иван Станиславский (г. Донецк), Ольга Шульгина-Москаленко (г. Воронеж), Сергей Масальский (г. Ставрополь), Булат Цыденешеев и Галсан Нанзатов (г. Иркутск), Егор Решецкий (г. Калининград), Александр Цыренов (г. Улан-Удэ), а также Наталия Нагибина (г. Санкт-Петербург).
После трёхдневного интенсива их ждёт 20 сентября очный питчинг на форуме «Новый вектор» в Бурятии. Авторы представят свои проекты перед крупными представителями отечественной киноиндустрии. Модератором выступит Дмитрий Якунин – руководитель форума регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток».
По информации республиканского центра народного творчества, в дни интенсива кураторы лаборатории рассмотрят сценарные заявки конкурсантов, помогут их доработать и довести до формата готового сценария. Также они поделятся основами искусства драматургии, навыками самопрезентации и тонкостям взаимодействия с представителями крупных продюсерских центров и киностудий.
Победители питчинга лаборатории «Формула пути. Дальний Восток» будут приглашены на финальный питчинг лаборатории в г. Москве в декабре этого года и получат возможность заключить соглашения с ведущими продюсерскими компаниями, представителями онлайн-платформ на редакторскую или продюсерскую разработку.
Напомним, что форум регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток» открывается уже на этой неделе, 19 сентября, в столице Бурятии. В рамках мероприятия, помимо пичтинга лаборатории «Формула пути. Дальний Восток», запланированы еловая программа, направленная на поиск путей развития кинематографа в Дальневосточном федеральном округе, питчинг киностудий Дальнего Востока, бесплатные кинопоказы фильмов о Дальнем Востоке, а также локейшн-тур по республике.
Возрастное ограничение: 18+.