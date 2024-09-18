В Улан-Удэ алиментщика под конвоем отправили за решётку

Жителя Улан-Удэ под конвоем отправили в колонию-поселение из-за злостного уклонения от уплаты алиментов.Ранее приговором суда мужчина был признан виновным в неуплате алиментов на содержание ребёнка и получил шесть месяцев исправительных работ условно. Однако из-за неисполнения возложенных обязанностей в феврале ему отметили условное осуждение.Однако к отбыванию наказания виновный не приступил и скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. После задержания его заключили под стражу.- Октябрьский районный суд Улан-Удэ с учётом мнения прокурора исправительные работы осуждённому заменил на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении, куда он направлен под конвоем, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Постановление суда вступило в законную силу.При этом мужчина обязан далее выплачивать алименты до совершеннолетия ребенка и погасить имеющуюся задолженность в размере более 800 тысяч рублей.