18 сентября

17 сентября

Популярное

В Бурятии объявлен конкурс малой прозы

В Бурятии объявлен конкурс малой прозы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Принимаются рукописи на бурятском и русском языках

В Бурятии стартовал приём заявок на конкурс малой прозы «Гансал би мэдэнэб» («О чём знаю только я»). Литературное мероприятие посвящено бурятской культуре и её месту в современном мире.

- Писать может каждый? Все отвечают на этот вопрос по-разному: кто-то считает, что для успешного писателя совершенно обязательно наличие особого природного таланта. Другие утверждают, что в результате упорного труда возможно добиться всего, в том числе и успеха в литературном творчестве, при этом не обладая тем, что общепринято считается «талантом». Мы же считаем, что у каждого человека есть именно та история, рассказать о которой может лишь он сам. И мы хотим предоставить возможность поделиться этими историями, - рассказала куратор проекта Зина Дебенова.

В конкурсе могут принять участие совершеннолетние авторы, проживающие в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае или имеющие биографические связи с этим регионами.

К участию принимаются рукописи на бурятском и русском языках. От участников ждут ранее неопубликованные литературные произведения, написанные на бурятском или русском языках. Они должны быть связаны с бурятской культурой, её современным состоянием, этнической идентичностью бурят, культурным наследием и духовными ценностями бурятского народа.

Жюри будет оценивать конкурсантов по двум номинациям: произведения на бурятском и на русском языках. Финалисты попадут в шорт-листы, из которых позже выберут двух победителей.

Заявки принимаются до 16 ноября этого года. Награждение пройдёт в декабре, победители получат призы и дипломы. Кроме того, произведения, вошедшие в шорт-лист, опубликуют в литературных журналах.

Ознакомиться с положением, а также скачать заявку можно на сайте национальной библиотеки РБ.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия конкурс литература бурятский язык

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объявлен конкурс малой прозы
В Бурятии объявлен конкурс малой прозы
Общество, 18.09.2024
Принимаются рукописи на бурятском и русском языках
В заповеднике Забайкалья насчитали рекордное количество краснокнижных птиц
В заповеднике Забайкалья насчитали рекордное количество краснокнижных птиц
Общество, 18.09.2024
Рекорд численности поставили колпицы и большие веретенники
В Иркутской области художники расписали 115-метровую стену
В Иркутской области художники расписали 115-метровую стену
Общество, 18.09.2024
Знаковые изображения города украсили роспись в Усолье-Сибирском
В Улан-Удэ поощрят одарённых детей с ОВЗ
В Улан-Удэ поощрят одарённых детей с ОВЗ
Общество, 18.09.2024
Церемония награждения пройдёт в эту субботу
В Бурятии названы победители конкурса видеороликов
В Бурятии названы победители конкурса видеороликов
Общество, 18.09.2024
Отличились организации, представлявшие столицу республики
Иркутская семья отметила 60-летие брака
Иркутская семья отметила 60-летие брака
Общество, 18.09.2024
Их трудовой путь был связан с авиационным заводом
В Иркутске вылечили мелкого ястреба
В Иркутске вылечили мелкого ястреба
Общество, 18.09.2024
Малый перепелятник неудачно поохотился
В Улан-Удэ оставшийся без носика щенок мучается от болей
В Улан-Удэ оставшийся без носика щенок мучается от болей
Общество, 18.09.2024
Теперь его ждёт пластическая операция
В Бурятии проводят межрегиональную сценарную лабораторию
В Бурятии проводят межрегиональную сценарную лабораторию
Общество, 18.09.2024
Мероприятие проходит в онлайн-формате
В Бурятии наградят лучших молодых учёных
В Бурятии наградят лучших молодых учёных
Общество, 18.09.2024
Лучших выберут в рамках республиканского конкурса
В 2024 году в Забайкалье появилось 4500 новых семей
В 2024 году в Забайкалье появилось 4500 новых семей
Общество, 18.09.2024
Озвучена статистика новых браков за прошедшие восемь месяцев
В Улан-Удэ состоялись проводы Казанской иконы Матери Божией
В Улан-Удэ состоялись проводы Казанской иконы Матери Божией
Общество, 18.09.2024
Верующие республики смогли приложиться к чудотворному образу
В центре Улан-Удэ появится озеленённая площадь
В центре Улан-Удэ появится озеленённая площадь
Общество, 18.09.2024
Будет благоустроена территория рядом со стадионом
Бурятский омбудсмен помогает участнику СВО, достигшему предельного возраста службы
Бурятский омбудсмен помогает участнику СВО, достигшему предельного возраста службы
Общество, 18.09.2024
Вопрос взят на контроль уполномоченным и военной прокуратурой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^