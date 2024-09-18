В Бурятии объявлен конкурс малой прозы

В Бурятии стартовал приём заявок на конкурс малой прозы «Гансал би мэдэнэб» («О чём знаю только я»). Литературное мероприятие посвящено бурятской культуре и её месту в современном мире.- Писать может каждый? Все отвечают на этот вопрос по-разному: кто-то считает, что для успешного писателя совершенно обязательно наличие особого природного таланта. Другие утверждают, что в результате упорного труда возможно добиться всего, в том числе и успеха в литературном творчестве, при этом не обладая тем, что общепринято считается «талантом». Мы же считаем, что у каждого человека есть именно та история, рассказать о которой может лишь он сам. И мы хотим предоставить возможность поделиться этими историями, - рассказала куратор проекта Зина Дебенова.В конкурсе могут принять участие совершеннолетние авторы, проживающие в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае или имеющие биографические связи с этим регионами.К участию принимаются рукописи на бурятском и русском языках. От участников ждут ранее неопубликованные литературные произведения, написанные на бурятском или русском языках. Они должны быть связаны с бурятской культурой, её современным состоянием, этнической идентичностью бурят, культурным наследием и духовными ценностями бурятского народа.Жюри будет оценивать конкурсантов по двум номинациям: произведения на бурятском и на русском языках. Финалисты попадут в шорт-листы, из которых позже выберут двух победителей.Заявки принимаются до 16 ноября этого года. Награждение пройдёт в декабре, победители получат призы и дипломы. Кроме того, произведения, вошедшие в шорт-лист, опубликуют в литературных журналах.Ознакомиться с положением, а также скачать заявку можно на сайте национальной библиотеки РБ.