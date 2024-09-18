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В населённых пунктах Бурятии в этом году отремонтируют дороги

В населённых пунктах Бурятии в этом году отремонтируют дороги
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Работы почти завершены

В Бурятии, в Закаменске и Дутулуре в этом году отремонтируют дороги. Все объекты готовы к вводу на более чем 90 %. Так, в городе Закаменске привели в порядок улицы Седлецкого, Партизанскую, Холтосонскую, Горького. В улусе Дутулур Закаменского района - улицу Центральную с устройством подъездов к школе и детскому саду.

- До этого у нас были грунтовые дороги. В жару – пыль, в дождь – проехать невозможно, особенно к детскому саду. Теперь дорога радует всех жителей Дутулура. За качество уверены – жители нашего села работали на асфальтобетонном заводе, - поделился впечатлениями Алексей Будаев, местный житель.

Капитальный ремонт дорог подходит к концу и в райцентре - Закаменске. Здесь отремонтировали дороги, общей протяжённостью более 3 км. Стоимость работ – порядка 76 млн рублей.

- Ранее участок находился в ненормативном состоянии, однако именно по нему осуществляется сообщение частного сектора, а это около 4,5 тысяч жителей, с центром города, и если ранее дорога занимала 10 минут, то сейчас около 3-х. Также дорога обеспечивает подъезд к Центральному стадиону, здесь находится ветеринарная станция, - отметил Михаил Цыренов, глава г. Закаменск.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, улицы Седлецкого, Партизанскую, Холтосонскую, Горького заасфальтировали, установили знаки, ограждения, искусственные неровности, нанесли разметку. В ближайшее время на пешеходных переходах вблизи соцобъектов планируется установка светофоров.

Бурятия дорожный ремонт

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