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У жителей Бурятии конфисковывают собранные орехи

У жителей Бурятии конфисковывают собранные орехи
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сбор кедрового ореха и брусники запрещён до 4 сентября

В лесу в Закаменском районе конфисковали орех и составили три протокола за нарушение сбора кедрового ореха в период особого противопожарного режима. Об этом сообщает группа «Закамна-инфо.24/7» со ссылкой на лесничество.

Здесь напомнили, что сбор кедрового ореха, согласно приказу республиканского агентства лесного хозяйства, разрешён только с 4 сентября. Кроме того, собирать дикоросы нужно в разрешённых агентством местах.

Также пока запрещён сбор брусники.

- За нарушение правил сбора пищевых лесных ресурсов (ягода, орех) предусмотрены большие штрафы на граждан с конфискацией незаконно собранных пищевых ресурсов (ягоды, ореха). Кроме того, если гражданин будет собирать ягоду или орех в местах, на которых пребывание ограничено, ему грозит ещё и штраф за нарушение правил пожарной безопасности в период особого противопожарного режима - до 50 тысяч рублей, - разъяснили в Закаменском лесничестве.
орехи Лес

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