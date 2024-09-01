У жителей Бурятии конфисковывают собранные орехи

В лесу в Закаменском районе конфисковали орех и составили три протокола за нарушение сбора кедрового ореха в период особого противопожарного режима. Об этом сообщает группа «Закамна-инфо.24/7» со ссылкой на лесничество.Здесь напомнили, что сбор кедрового ореха, согласно приказу республиканского агентства лесного хозяйства, разрешён только с 4 сентября. Кроме того, собирать дикоросы нужно в разрешённых агентством местах.Также пока запрещён сбор брусники.- За нарушение правил сбора пищевых лесных ресурсов (ягода, орех) предусмотрены большие штрафы на граждан с конфискацией незаконно собранных пищевых ресурсов (ягоды, ореха). Кроме того, если гражданин будет собирать ягоду или орех в местах, на которых пребывание ограничено, ему грозит ещё и штраф за нарушение правил пожарной безопасности в период особого противопожарного режима - до 50 тысяч рублей, - разъяснили в Закаменском лесничестве.