«Русские витязи» показали грандиозное шоу в небе над Улан-Удэ. Фоторепортаж

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В воскресенье, 25 августа, авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские Витязи» выступила в столице Бурятии (). Демонстрационные полёты устроили в честь 85-летия Улан-Удэнского авиационного завода.Полюбоваться ими жители и гости Улан-Удэ могли с набережной Селенги. Мероприятие началось в 12:30, но уже ближе к полудню у ТРЦ «Пионер» собрались сотни человек. Многие приехали на машинах. Рядом в торговым центром даже не было свободных парковочных мест.Экипажи авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» и вертолётов производства Улан-Удэнского авиазавода продемонстрировали своё мастерство и возможности техники. Шоу длилось около 20 минут и получилось поистине захватывающим и грандиозным. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия.АГВП «Русские Витязи» – единственная в мире авиационная группа, показывающая высший пилотаж на тяжёлых истребителях Су-27, Су-30 и Су-35. В Улан-Удэ прославленные лётчики-асы выступили уже во второй раз. В предыдущий раз они были в столице республики 10 лет назад и также устроили авиашоу в честь юбилея УУАЗ. Посмотреть его тогда собралось огромное количество горожан.