25 августа

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«Русские витязи» показали грандиозное шоу в небе над Улан-Удэ. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их выступлением любовались сотни человек

В воскресенье, 25 августа, авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские Витязи» выступила в столице Бурятии (возрастное ограничение – 0+). Демонстрационные полёты устроили в честь 85-летия Улан-Удэнского авиационного завода.

Полюбоваться ими жители и гости Улан-Удэ могли с набережной Селенги. Мероприятие началось в 12:30, но уже ближе к полудню у ТРЦ «Пионер» собрались сотни человек. Многие приехали на машинах. Рядом в торговым центром даже не было свободных парковочных мест.

Экипажи авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» и вертолётов производства Улан-Удэнского авиазавода продемонстрировали своё мастерство и возможности техники. Шоу длилось около 20 минут и получилось поистине захватывающим и грандиозным. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия.

Справка

АГВП «Русские Витязи» – единственная в мире авиационная группа, показывающая высший пилотаж на тяжёлых истребителях Су-27, Су-30 и Су-35. В Улан-Удэ прославленные лётчики-асы выступили уже во второй раз. В предыдущий раз они были в столице республики 10 лет назад и также устроили авиашоу в честь юбилея УУАЗ. Посмотреть его тогда собралось огромное количество горожан.

Возрастное ограничение – 0+ 

авиашоу самолеты

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