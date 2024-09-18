В посёлке Бурятии вместо полуторавековой школы построят новую



В тарбагатайском посёлке Николаевский появится новая школа. Проект её строительства одобрила Госэкспертиза Бурятии. Здание старой СОШ возвели ещё в 1860 году – изначально это был барак для проживания рабочих Спиртзавода. Оно стоит более 160 лет и уже не соответствует современным требованиям организации учебного процесса, пояснили в ведомстве.





В образовательном учреждении в две смены учатся 287 детей. Новая школа площадью в 6400 с лишним квадратных метров будет двухэтажной, с подвалом, состоящей из пяти блоков. За каждым начальным классом закрепят отдельные учебные помещения. Все сгруппируют в одном корпусе с отдельным входом.







Для учеников средних и старших классов предусмотрена кабинетная система обучения. В СОШ сделают кабинеты химии, физики, истории, биологии, для занятий по кройке и шитью, по кулинарии, а также комбинированную мастерскую по обработке металлов и древесины. Кроме того, в здании разместятся пищеблок с обеденным залом, библиотека, актовый и спортивный залы со вспомогательными и подсобными помещениями и медкабинет.



Отапливать здание будут с помощью газовой котельной. Также проект строительства предусматривает благоустройство прилегающей территории, включая асфальтирование проездов и площадок, укладку тротуаров, высадку деревьев, обустройство игровой зоны и площадки для тихого отдыха, баскетбольной и волейбольной площадок, футбольного поля и установку малых архитектурных форм.



При оформлении фасадов хотят использовать характерные приёмы современного стиля, которые вместе с ритмичным рисунком оконных проёмов и отделочными материалами создают «нескучный запоминающийся архитектурные образ».



