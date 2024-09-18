Двое иркутян заплутали в лесу в Бурятии





В итоге заплутавшие сборщики дикоросов смогли выйти из леса на дорогу, а после связались со спасателями и поблагодарили их за оказанную помощь, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Этот инцидент произошёл вечером 17 сентября в Тункинском районе. Двое жителей соседней Иркутской области заблудились около села Улбугай. Они отправились в лес собирать дикоросы.Иркутяне обратились на экстренный номер «112», и звонок перенаправили в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Оперативный дежурный поисково-спасательного отряда № 2 БРПСС, получив подробное описание местности от туристов, смог точно определить их местонахождение и дал чёткие инструкции.