Двое иркутян заплутали в лесу в Бурятии

Туристы отправились туда за дикоросами
Этот инцидент произошёл вечером 17 сентября в Тункинском районе. Двое жителей соседней Иркутской области заблудились около села Улбугай. Они отправились в лес собирать дикоросы.
Иркутяне обратились на экстренный номер «112», и звонок перенаправили в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Оперативный дежурный поисково-спасательного отряда № 2 БРПСС, получив подробное описание местности от туристов, смог точно определить их местонахождение и дал чёткие инструкции.
В итоге заплутавшие сборщики дикоросов смогли выйти из леса на дорогу, а после связались со спасателями и поблагодарили их за оказанную помощь, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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