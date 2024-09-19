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В Бурятии около 10 градусов тепла

В Бурятии около 10 градусов тепла
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ожидается ветреная погода

В четверг, 19 сентября, в республике переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег, местами установится временный снежный покров. Утром при прояснении местами туман. По данным Бурятского гидрометцентра, в регионе ожидается северо-западный ветер 5-10, в отдельных районах с порывами до 16 м/с. Температура воздуха днём не выше 8-13, а местами лишь 3-8 градусов тепла.

В Улан-Удэ сегодня до +10 градусов, холодный северо-западный усилится до 12 м/с. Осадков не ожидается.



прогноз погоды

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