В Бурятии около 10 градусов тепла

В четверг, 19 сентября, в республике переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег, местами установится временный снежный покров. Утром при прояснении местами туман. По данным Бурятского гидрометцентра, в регионе ожидается северо-западный ветер 5-10, в отдельных районах с порывами до 16 м/с. Температура воздуха днём не выше 8-13, а местами лишь 3-8 градусов тепла.В Улан-Удэ сегодня до +10 градусов, холодный северо-западный усилится до 12 м/с. Осадков не ожидается.