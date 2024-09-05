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Владелица Wildberries заинтересована шерстяными изделиями Забайкалья

Владелица Wildberries заинтересована шерстяными изделиями Забайкалья
Бизнес,  Фото:пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья
Татьяна Бакальчук пообещала поделиться опытом в бизнес-сфере

Во время работы Восточного экономического форума (16+) глава Минэкономразвития Забайкалья пообщалась с предпринимателем, владелицей маркетплейса Wildberries Татьяной Бакальчук.

- Очень приятные эмоции от встречи и знакомства. Татьяна Владимировна очень заинтересовалась производством шерстяных изделий. Предложила привлечь интересных, креативных специалистов для продвижения нашей самобытной продукции. Она подчеркнула, что Забайкалью важно сохранить изготовление шерстяной одежды, в том числе как старинного, уникального ремесла, — рассказала министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.


Также Татьяна Бакальчук пообещала поделиться своим богатым опытом в сфере предпринимательства.

- Мы обменялись контактами с коллегами Татьяны Владимировны и в скором времени наши бизнесмены получат возможность участия в полезных семинарах, лекциях с её участием, — добавила министр.

Тема Восточного экономического форума в 2024 году «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». В рамках форума состоятся бизнес-диалоги с предпринимателями из Индии, Китая, АСЕАН. Ожидается участие свыше 4000 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. 

ВЭФ Забайкальский край предприниматели

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