В Иркутске сожгли фрукты, привезённые туристом из Вьетнама





16 сентября в пункте пропуска «Международный аэропорт Иркутск» выявили нарушение при ввозе подкарантинной продукции из Вьетнама.У пассажира была обнаружена подкарантинная продукция без фитосанитарных сертификатов: бананы, плоды дуриана, манго, гуавы, лонгана, хлебного дерева общим весом более 46 кг.- 17 сентября в соответствии с федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» подкарантинный груз изъят и уничтожен путём сжигания в котельной. В отношении пассажира авиарейса возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Согласно закону, на территорию РФ в ручной клади и багаже пассажиров разрешён ввоз без оформления фитосанитарного сертификата не более 5 кг растительной продукции (растений, фруктов, овощей).