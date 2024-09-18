В Иркутске сожгли фрукты, привезённые туристом из Вьетнама

У пассажира авиарейса нашли плоды дуриана, манго, лонгана, хлебного дерева и т.д.
16 сентября в пункте пропуска «Международный аэропорт Иркутск» выявили нарушение при ввозе подкарантинной продукции из Вьетнама.
У пассажира была обнаружена подкарантинная продукция без фитосанитарных сертификатов: бананы, плоды дуриана, манго, гуавы, лонгана, хлебного дерева общим весом более 46 кг.
- 17 сентября в соответствии с федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» подкарантинный груз изъят и уничтожен путём сжигания в котельной. В отношении пассажира авиарейса возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Согласно закону, на территорию РФ в ручной клади и багаже пассажиров разрешён ввоз без оформления фитосанитарного сертификата не более 5 кг растительной продукции (растений, фруктов, овощей).
Исправить ситуацию можно самостоятельно или с помощью «управляшки»
У пассажира авиарейса нашли плоды дуриана, манго, лонгана, хлебного дерева и т.д.
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