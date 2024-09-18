В райцентре в Бурятии вскрыли квартиру с ребёнком внутри

Малыш оказался «замурован» там из-за сквозняка
Этот инцидент произошёл утром 18 сентября в Гусиноозёрске. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в запертой изнутри квартире находится двухлетний ребёнок.
Как выяснилось, мать малыша ненадолго вышла из дома и оставила его одного. В этот момент входная дверь захлопнулась из-за сквозняка. Женщина не смогла самостоятельно открыть её и обратилась за помощью в БРПСС.
На место тут же отправились сотрудники поисково-спасательного отряда №3. В присутствии полицейского они аккуратно вскрыли дверь с помощью специального инструмента. Оказавшись внутри, спасатели убедились, что ребёнок в порядке. Он чувствует себя хорошо. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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