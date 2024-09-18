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В заповеднике Забайкалья насчитали рекордное количество краснокнижных птиц

В заповеднике Забайкалья насчитали рекордное количество краснокнижных птиц
Общество,  Фото:Даурский заповедник
Рекорд численности поставили колпицы и большие веретенники

В Даурском заповеднике Забайкалья, во время летних учётов пернатых на Торейских озёрах удалось зафиксировать рекордное количество двух краснокнижных видов: колпицы и большого веретенника.

Кроме гусей и журавлей, орнитологов заповедника удивил своей необычайно высокой численностью ещё один редкий в России вид – колпица. В июле 2024 году этих птиц было учтено 533 особи, при том, что в предыдущие годы более 40 птиц здесь не отмечали. Напомним, что колпица – очень необычный родственник ибисов с расширенным, как ложка, на конце клювом.

- В группу рекордсменов вошёл также большой веретенник. Это занесённый в Красную книгу Забайкальского края среднего размера кулик с длинным, ровным, как палочка, клювом. Ранее более 300 особей на Торейских озёрах увидеть не удавалось, но сейчас самое крупное скопление насчитывало более 1500 птиц, а в общей сложности на Барун-Торее было учтено около 2400 веретенников, - отметил орнитолог Олег Горошко.
птицы заповедник Забайкальский край

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