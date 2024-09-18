В Иркутской области грузовик насмерть сбил велосипедистку

Утром 18 сентября на 1870-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошло смертельное ДТП. Ехавшая на велосипеде женщина погибла, попав под колёса грузовика.- Прибывшие на место ДТП полицейские предварительно установили, что 27-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Hyundai Porter II, следовал по федеральной автодороге со стороны Иркутска в направлении Ангарска. Автомобилист допустил наезд на 44-летнюю женщину, которая передвигалась на велосипеде, после чего наехал на световую опору, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.Велосипедистка погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водителя грузовика доставили в медучреждение с различными травмами.На месте ДТП работает следственная группа. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.