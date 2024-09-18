В центре Улан-Удэ появится озеленённая площадь

Будет благоустроена территория рядом со стадионом
Помимо жилой застройки, в центре столицы Бурятии появятся бульвары, озеленённая площадь и многое другое.
Как пояснили в управлении комплексного развития территорий, в центре Улан-Удэ в рамках программы КРТ запланировано создание общественного пространства в виде благоустроенной, озеленённой площади рядом с центральным стадионом и пешеходного бульвара по улице Кирова, ведущего к этой площади.
- Таким образом создаётся достаточно большое общественное пространство с разной функцией: просторное пространство для проведения крупных праздников или спортивных мероприятий и камерное, уютное пространство для неспешных прогулок и отдыха. Помимо этого, разумеется, проектом предусматриваются приватные благоустроенные дворы с детскими площадками и зонами отдыха для будущих жителей жилых комплексов, - отметили представители застройщика.
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