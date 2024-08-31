Мнение: баклан на Байкал в своё время сам «кончится»

Отстрел и разорение гнёзд смысла не имеют

Известный фотограф Алексей Сватов, долго работавший в заповедниках на Байкале, написал заключительную часть по поводу регулирования численности бакланов на Байкале. Первая была написана более года назад.

Во второй, опубликованной в соцсетях в марте 2024 года, он разбил легенду об «отважном изгнании баклана колхозниками в 40-е годы»:

«…ушёл баклан с Байкала не благодаря геройству предков, нет. Ушёл он по другой причине, наполнились водой озёра ближе к местам зимовки. Всего лишь. Впрочем, как и всегда на протяжении миллионов лет».

И вот вышла обещанная третья, заключительная часть «Птица битая».

«Итак, в предыдущих частях я вам на пальцах рассказал, чего от злобного баклана ожидать не стоит, - пишет Сватов, - о роли природы (ну, а как же!) и о том, что ваши деды физически не были в состоянии птицу с места изгнать за Яблоневый хребет. А вы мне одно да потому, необучаемые, «как, мол, тогда она исчезла если б не деды». Не деды, да. Сегодня об этом подробнее проведу внушение».

Почему ушёл баклан

«Ну, не ушёл, а улетел. Ходить то он ходит, но редко, оттого и мало следов. Вот опять отвлекся, что вы за люди такие, браконьеры и старые сельские активисты. Ладно начали».

По мнению автора, есть несколько сложившихся факторов, повлиявших на релокацию большого баклана в 40-50-е годы ХХ века:

«Да, яйца всё-таки ели. Ну, человеку питаться нужно, а времена тяжёлые. Факт: было, но без фанатизма, не так как вы это описываете, мол – «и пошла деревня на ворога». Я и сам пробовал, правда не тогда, а недавно. Яйцо как яйцо, вкусно и питательно. Главное посвежее в кладке взять. В общем, баклану от этого было хреново, конечно, но не критично: считай чайки жрут, лисы жрут, ну, что там от голодных рыбаков ущерб минимальный. Нарожаем».

Но беда не приходит одна

«Ещё одна жопа для баклана шла со стороны человека. Тут ожидаемо, конечно, - считает Сватов. - Перелов рыбы во время войны, довольно сильный, плюс природные условия, наполнения водой озёр в Монголиях и Китаях. Затем жопы добавил научно-технический прогресс, строительство ГЭС, что повело за собой поднятие уровня Байкала и подкосило численность бычков вслед за выловленным омулем и соровой рыбой».

Автор уверен, что бакланы - птицы общительные и на зимовках информация так или иначе разнеслась молвой:

«Новые особи летать перестали. Старым, тем, что летели «нереститься» по природному графику и логистике, едва хватало еды. Урожайность и выживаемость бакланят падала, пошла естественная убыль и вырождение популяции. Баклан на Байкале кончился. Кончился. Без деда с карамультуком и без бабки с коромыслом. Ясно же. Да что баклан! Тогда и монгольская чайка почти кончилась. Спасло её то, что питается она не одной лишь рыбой, а всякой хренью».

И до этого так было

«То было их, то не было. Колесо, понимаешь? – обращается Алексей Сватов к читателю. - Природа. Не спорь с ней, ущербный. Поедешь через перевал Пыхта, остановись покурить. Там информационные аншлаги, где русскими буквами написана цитата аж от 18 века за бакланов и Байкал. Жаль, карточки у меня нет. И ныне, сказано же, исчезнет в своё время и не вздумай потом внукам говорить, что это ты с мужиками всех пострелял отважно. За сим всё. Тему закрываю».