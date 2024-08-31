31 августа

30 августа

Популярное

Мнение: баклан на Байкал в своё время сам «кончится»

Мнение: баклан на Байкал в своё время сам «кончится»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Отстрел и разорение гнёзд смысла не имеют

Известный фотограф Алексей Сватов, долго работавший в заповедниках на Байкале, написал заключительную часть по поводу регулирования численности бакланов на Байкале. Первая была написана более года назад.

Во второй, опубликованной в соцсетях в марте 2024 года, он разбил легенду об «отважном изгнании баклана колхозниками в 40-е годы»:

«…ушёл баклан с Байкала не благодаря геройству предков, нет. Ушёл он по другой причине, наполнились водой озёра ближе к местам зимовки. Всего лишь. Впрочем, как и всегда на протяжении миллионов лет».

И вот вышла обещанная третья, заключительная часть «Птица битая».

«Итак, в предыдущих частях я вам на пальцах рассказал, чего от злобного баклана ожидать не стоит, - пишет Сватов, - о роли природы (ну, а как же!) и о том, что ваши деды физически не были в состоянии птицу с места изгнать за Яблоневый хребет. А вы мне одно да потому, необучаемые, «как, мол, тогда она исчезла если б не деды». Не деды, да. Сегодня об этом подробнее проведу внушение».

Почему ушёл баклан

«Ну, не ушёл, а улетел. Ходить то он ходит, но редко, оттого и мало следов. Вот опять отвлекся, что вы за люди такие, браконьеры и старые сельские активисты. Ладно начали».

По мнению автора, есть несколько сложившихся факторов, повлиявших на релокацию большого баклана в 40-50-е годы ХХ века:

«Да, яйца всё-таки ели. Ну, человеку питаться нужно, а времена тяжёлые. Факт: было, но без фанатизма, не так как вы это описываете, мол – «и пошла деревня на ворога». Я и сам пробовал, правда не тогда, а недавно. Яйцо как яйцо, вкусно и питательно. Главное посвежее в кладке взять. В общем, баклану от этого было хреново, конечно, но не критично: считай чайки жрут, лисы жрут, ну, что там от голодных рыбаков ущерб минимальный. Нарожаем».

Но беда не приходит одна

«Ещё одна жопа для баклана шла со стороны человека. Тут ожидаемо, конечно, - считает Сватов. - Перелов рыбы во время войны, довольно сильный, плюс природные условия, наполнения водой озёр в Монголиях и Китаях. Затем жопы добавил научно-технический прогресс, строительство ГЭС, что повело за собой поднятие уровня Байкала и подкосило численность бычков вслед за выловленным омулем и соровой рыбой».

Автор уверен, что бакланы - птицы общительные и на зимовках информация так или иначе разнеслась молвой:

«Новые особи летать перестали. Старым, тем, что летели «нереститься» по природному графику и логистике, едва хватало еды. Урожайность и выживаемость бакланят падала, пошла естественная убыль и вырождение популяции. Баклан на Байкале кончился. Кончился. Без деда с карамультуком и без бабки с коромыслом. Ясно же. Да что баклан! Тогда и монгольская чайка почти кончилась. Спасло её то, что питается она не одной лишь рыбой, а всякой хренью».

И до этого так было

«То было их, то не было. Колесо, понимаешь? – обращается Алексей Сватов к читателю. - Природа. Не спорь с ней, ущербный. Поедешь через перевал Пыхта, остановись покурить. Там информационные аншлаги, где русскими буквами написана цитата аж от 18 века за бакланов и Байкал. Жаль, карточки у меня нет. И ныне, сказано же, исчезнет в своё время и не вздумай потом внукам говорить, что это ты с мужиками всех пострелял отважно. За сим всё. Тему закрываю».

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2024 года минприроды России поддержало инициативу Бурятии о том, чтобы разрешить разорять гнёзда бакланов. Идея предложена как решение проблемы возросшей популяции птиц.
Байкал бакланы экология мнение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прошёл ещё один фермерский фестиваль
В Бурятии прошёл ещё один фермерский фестиваль
Общество, 31.08.2024
Участвовали более 30 фермеров и переработчиков
В Бурятии закрываются пляжи
В Бурятии закрываются пляжи
Общество, 31.08.2024
Купаться в прохладной воде – опасно 
В пригороде Улан-Удэ завершают ремонт дорог к школам
В пригороде Улан-Удэ завершают ремонт дорог к школам
Общество, 31.08.2024
За последние годы здесь построено и введено в эксплуатацию 9 школ и 8 детских садов
Мнение: баклан на Байкал в своё время сам «кончится»
Мнение: баклан на Байкал в своё время сам «кончится»
Общество, 31.08.2024

Отстрел и разорение гнёзд смысла не имеют


В Чите появятся инженерные классы
В Чите появятся инженерные классы
Общество, 31.08.2024
Затем дети смогут поступить в профильные вузы
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2024
Общество, 31.08.2024
Йога-марафон, гимнастика монахов Шаолинь, паровоз и дефиле в Гостиных рядах
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Общество, 31.08.2024
Вагоны простаивали чуть более получаса 
В Улан-Удэ продолжают делать ямочный ремонт
В Улан-Удэ продолжают делать ямочный ремонт
Общество, 31.08.2024
Рабочие используют разные технологии 
В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей
В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей
Общество, 31.08.2024
Родственники познакомились с бытом осуждённых
В Бурятии местами дожди
В Бурятии местами дожди
Общество, 31.08.2024
Температура воздуха составит около 20 градусов тепла 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^