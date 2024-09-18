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Сельчанка пожаловалась первому зампрокурора Бурятии на скачки электроэнергии

Сельчанка пожаловалась первому зампрокурора Бурятии на скачки электроэнергии
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Алексей Шевченко провёл приём жителей трёх районов

Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко по видеоконференцсвязи провёл приём жителей Кабанского, Кяхтинского и Селенгинского районов. Всего обратились 13 человек.

- В поступивших обращениях поставлены вопросы содействия в получении социальных выплат, несвоевременного вывоза твёрдых бытовых отходов, отсутствия освещения рядом с детской площадкой, реализации прав детей-инвалидов на безбарьерную среду, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

К примеру, жительница села Шигаево сообщила о необходимости проведения ремонта или замены электросетей, поскольку жителей села беспокоят частые перепады электроэнергии. Вопрос особенно актуален с наступлением отопительного сезона.

Алексей Шевченко поручил организовать проверки, все поступившие обращения поставлены на контроль.

прокуратура электроснабжение

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