Сельчанка пожаловалась первому зампрокурора Бурятии на скачки электроэнергии

Алексей Шевченко провёл приём жителей трёх районов
Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко по видеоконференцсвязи провёл приём жителей Кабанского, Кяхтинского и Селенгинского районов. Всего обратились 13 человек.
- В поступивших обращениях поставлены вопросы содействия в получении социальных выплат, несвоевременного вывоза твёрдых бытовых отходов, отсутствия освещения рядом с детской площадкой, реализации прав детей-инвалидов на безбарьерную среду, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
К примеру, жительница села Шигаево сообщила о необходимости проведения ремонта или замены электросетей, поскольку жителей села беспокоят частые перепады электроэнергии. Вопрос особенно актуален с наступлением отопительного сезона.
Алексей Шевченко поручил организовать проверки, все поступившие обращения поставлены на контроль.
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