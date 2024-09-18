В Бурятии уничтожили игровое оборудование из подпольных казино

В мае и сентябре 2024 года в Бурятии уничтожили 245 единиц игрового оборудования. Их раздавили прессом.- В том числе уничтожено 79 игровых автоматов, 23 игровых стола, один стол для игры в рулетку, 62 монитора, 50 системных блоков, три ноутбука, один планшет, пять рулеток, 21 камера видеонаблюдения и видеорегистрации, - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.Всего с начала года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии накрыли девять подпольных игорных заведений. Из незаконного оборота изъято более 380 единиц игрового оборудования, в том числе девять покерных столов, 10 коробок с игральными фишками, 18 игровых автоматов, свыше 100 единиц купюроприемников, 131 монитор, 112 системных блоков, шесть видеорегистраторов и около 110 тысяч рублей.Возбуждено пять уголовных дел в сфере незаконного игорного бизнеса. По двум из них расследование уже завершено, уголовные дела направлены в суд. Еще три уголовных дела (по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр») находятся в производстве следственных органов.Их фигуранты - пятеро человек, которые в составе преступной группы организовали игорную деятельность в трёх салонах в Улан-Удэ.Сообщить о фактах организации и проведения незаконной игорной деятельности жители могут по телефонам: 29-28-92, 29-52-49, или 102 (112).