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В Бурятии стала известна причина отставки замглавы Счётной палаты

В Бурятии стала известна причина отставки замглавы Счётной палаты
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он переезжает в другой регион

В среду, 18 сентября, на заседании комитета Народного Хурала по социальной политике депутаты предварительно дали согласие на досрочное освобождение Михаила Егорова от должности заместителя председателя Счётной палаты Бурятии. Причина его отставки, как выяснилось – переезд в другой регион.

Об этом сообщили в telegram-канале НХ, однако куда именно отправится Егоров, там не уточнили. О том, что замглавы Счётной палаты, которого переназначили менее года назад, в ноябре 2023-го, покинет своё кресло, стало известно на прошлой неделе. Вопрос теперь рассмотрят на очередной сессии республиканского парламента 26 сентября. Докладчиком по нему выступит вице-спикер Хурала Баир Гармаев. 

Кандидатуру Михаила Егорова прошлой осенью предложил председатель палаты Евгений Пегасов и большинство народных избранников её поддержали. До этого собравшийся в отставку чиновник являлся замом Пегасова шесть лет, с 2017-го.

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