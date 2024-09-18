В Бурятии стала известна причина отставки замглавы Счётной палаты

В среду, 18 сентября, на заседании комитета Народного Хурала по социальной политике депутаты предварительно дали согласие на досрочное освобождение Михаила Егорова от должности заместителя председателя Счётной палаты Бурятии. Причина его отставки, как выяснилось – переезд в другой регион.
Об этом сообщили в telegram-канале НХ, однако куда именно отправится Егоров, там не уточнили. О том, что замглавы Счётной палаты, которого переназначили менее года назад, в ноябре 2023-го, покинет своё кресло, стало известно на прошлой неделе. Вопрос теперь рассмотрят на очередной сессии республиканского парламента 26 сентября. Докладчиком по нему выступит вице-спикер Хурала Баир Гармаев.
Кандидатуру Михаила Егорова прошлой осенью предложил председатель палаты Евгений Пегасов и большинство народных избранников её поддержали. До этого собравшийся в отставку чиновник являлся замом Пегасова шесть лет, с 2017-го.