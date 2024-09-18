Улан-удэнка участвует в конкурсе «Мисс Офис»

23-летняя улан-удэнка Дарья Шатова принимает участие в международном конкурсе красоты «Мисс Офис» (18+). Девушка попала в число полуфиналисток.Сейчас на сайте конкурса запушено пользовательское голосование, по результатам которого определятся 30 финалисток. Голосование продлится до 6 октября.Также на странице конкурса указана информация об участницах. Место работы участницы из столицы Бурятии - ресурсный центр добровольчества «ДоброДом». Дарья трудится там ведущим специалистом. Ранее красавица окончила БГУ имени Доржи Банзарова.- С самого детства во мне было много энергии. Раньше я направляла её в спорт, теперь – и в общественную деятельность. Каждый новый день – новые идеи для проектов. Ставлю цель и иду к ней. Верю, что нет ничего невозможного. Главное – проявить желание, - написала она о себе.Если Дарья наберёт большое количество голосов, то она попадёт в число финалисток и отправится в Москву для участия в шоу. Главный приз конкурса – 3 млн рублей. Проголосовать на сайте мероприятия нужно сразу за трёх участниц.