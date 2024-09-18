В Улан-Удэ поощрят одарённых детей с ОВЗ

В Улан-Удэ подводят итоги конкурса «Детство без границ». Конкурс проводился с целью выявления одарённых детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, художественного и иного творчества детей, содействия духовному, нравственному и эстетическому воспитанию.На конкурс дети представили более 80 работ в трёх номинациях «Рисунки», «Поделки» и «Художественная фотография». Все работы были посвящены Году семьи в России.Церемония награждения состоится 21 сентября в 13:00 в парке имени С.Н. Орешкова, сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ.