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Иркутская семья отметила 60-летие брака

Иркутская семья отметила 60-летие брака
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
Их трудовой путь был связан с авиационным заводом

16 сентября в отделе по Ленинскому округу Иркутска областной службы ЗАГС чествовали семейную пару Кузнецовых Владимира Степановича и Ирину Иосифовну, отметившую «бриллиантовую» свадьбу.

История их любви началась в далёком 1964 году. Выпускника Новосибирского энергетического техникума Владимира Кузнецова, как молодого специалиста направили на работу в п. Суетиха Тайшетского района Иркутской области. Вечерами вся молодёжь ходила в поселковый клуб на танцы. В один из таких летних вечеров Владимир приметил на танцплощадке молодую симпатичную девушку. Звали девушку Ирина. Он сразу понял, что это его судьба. Молодые люди познакомились, понравились друг другу, подружились. Между ними вспыхнули взаимные чувства.

16 сентября 1964 года в Суетихинском поселковом Совете они зарегистрировали свой брак. Дважды испытали радость рождения детей: дочери и сына. А сегодня их радуют своими успехами две внучки.

Владимир Степанович и Ирина Иосифовна – очень трудолюбивая пара. Их тридцатилетний трудовой путь связан с Иркутским авиационным заводом и отмечен грамотами и благодарностями. И даже после выхода на пенсию они не пошли на заслуженный отдых, а продолжали работать.

Как сообщает служба ЗАГС Иркутской области, представители отдела вручили приветственный адрес с пожеланиями крепкого здоровья, счастья, любви и непременно встретиться на следующем юбилее – «коронной» свадьбе (75 лет). А на семейном торжестве с поздравлениями, подарками и тёплыми пожеланиями присутствовали почётные гости – представители Законодательного Собрания Иркутской области и Иркутского общественного городского женского движения «Женсовет» по Ленинскому округу.
Иркутск семьи свадьба юбилей

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