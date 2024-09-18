В Улан-Удэ состоялись проводы Казанской иконы Матери Божией

17 сентября в 18:00 в Одигитриевском соборе города Улан-Удэ состоялись проводы древней чудотворной Казанской иконы Матери Божией в следующую по маршруту епархию Русской Православной Церкви.Перед святыней было совершено торжественное молебное пение. Возглавил совершение богослужения митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Все верующие имели возможность приложиться к чудотворному образу Богородицы. Каждому верующему была подарена икона — маленькая копия чудотворного образа.Чтобы помолиться у святыни и поклониться ей собор посещали военнослужащие из разных военных частей Республики Бурятия, сотрудники управления специальной связи в Республике Бурятия, сотрудники МВД Республики Бурятия, сотрудники МЧС Республики Бурятия, сотрудники полиции города Улан-Удэ, монахини Сретенского женского монастыря, монахи Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря, монахи Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря, духовенство епархии, представители казачества республики, молодёжь, прихожане из разных приходов Бурятской митрополии и паломники, приехавшие из дальних районов Бурятии и близлежащих регионов.Как сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии, добровольцы и молодёжь в течение этих дней помогали прихожанам приложиться и помолиться у святыни, в особенности пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.