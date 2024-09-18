В Иркутске вылечили мелкого ястреба

Самый мелкий представитель дневных хищных птиц Иркутской области гостил в стационаре «Дома природы» Иркутска совсем недавно, в начале сентября.Ястреба, а именно малого перепелятника, с шуточным, но точным диагнозом «ушиб всей птицы» доставили из Большого Голоустного. Видимо, в ходе погони за любимым кормом – птичкой, охотник неудачно выполнил манёвр и на скорости врезался в препятствие.Спасители - сотрудники учебного стационара педуниверситета, расположенного в окрестностях посёлка. Они же птицу сразу и окольцевали, чтобы иметь возможность получать данные о перемещениях этого вида.Как сообщили в Иркутском зоопарке, поскольку переломов не было выявлено, курс лечения оказался не слишком долгим. Пациент пришёл в себя, восстановил силы, прилично набрал вес и вернулся в привычную среду обитания.