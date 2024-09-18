На улице Улан-Удэ не будет света

Отключение состоится после обеда
Сегодня, 18 сентября, в Железнодорожном районе Улан-Удэ отключат свет. Электросетевая компания уведомила, что будут производиться ремонтные работы.
Как сообщает администрация района перерыв в электроснабжении продлится с 13:00 до 16:00. Под отключение попадут потребители на ул. 502 км.
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Отключение состоится после обеда
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