В Бурятии названы победители конкурса видеороликов

В Бурятии подвели итоги конкурса видеороликов «Здоровье – это здорово». Конкурс проводился между всеми организациями, предоставляющими услуги отдыха и оздоровления для детей в республике.По результатам состязания определились лучшие организации:I место – детский оздоровительно-образовательный центр «Рассвет» г. Улан-Удэ (168 баллов);II место – детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк» администрации г. Улан-Удэ (152 балла);III место – центр дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ, лагерь труда и отдыха «Чайка» (137 баллов).В соответствии с результатами голосования в социальной сети номинация «Приз зрительских симпатий» вручается следующим лагерям, набравшим наибольшее количество голосов:- детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ (2288 голосов);- детский оздоровительный лагерь «Берёзка», Бурятская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ (2239 голосов).По решению жюри специальный приз «За волю к Победе» вручён детскому оздоровительному лагерю «Гэсэр» Закаменского района.Как отметили в пресс-службе министерства образования и науки РБ, конкурс проводился в целях формирования у детей ценностного отношения к своему здоровью, навыков культуры здорового образа жизни и патриотического воспитания детей.