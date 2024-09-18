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В Бурятии названы победители конкурса видеороликов

В Бурятии названы победители конкурса видеороликов
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Отличились организации, представлявшие столицу республики

В Бурятии подвели итоги конкурса видеороликов «Здоровье – это здорово». Конкурс проводился между всеми организациями, предоставляющими услуги отдыха и оздоровления для детей в республике.

По результатам состязания определились лучшие организации:
I место – детский оздоровительно-образовательный центр «Рассвет» г. Улан-Удэ (168 баллов);
II место – детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк» администрации г. Улан-Удэ (152 балла);
III место – центр дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ, лагерь труда и отдыха «Чайка» (137 баллов).

В соответствии с результатами голосования в социальной сети номинация «Приз зрительских симпатий» вручается следующим лагерям, набравшим наибольшее количество голосов:
- детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ (2288 голосов);
- детский оздоровительный лагерь «Берёзка», Бурятская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ (2239 голосов).

По решению жюри специальный приз «За волю к Победе» вручён детскому оздоровительному лагерю «Гэсэр» Закаменского района.

Как отметили в пресс-службе министерства образования и науки РБ, конкурс проводился в целях формирования у детей ценностного отношения к своему здоровью, навыков культуры здорового образа жизни и патриотического воспитания детей.

Бурятия конкурс

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