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Улан-удэнцам объяснили, что делать с холодными батареями

Улан-удэнцам объяснили, что делать с холодными батареями
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Исправить ситуацию можно самостоятельно или с помощью «управляшки»

В столице Бурятии на этой неделе стартовал отопительный сезон. Возвращать тепло горожанам будут в течение 10 дней – благо цивилизации во всех МКД должно появиться к 26 сентября.

Несмотря на то, что в некоторых домах тепло уже есть, батареи в отдельных квартирах остаются холодными. Что делать в таком случае, рассказали в муниципальном центре управления Улан-Удэ.

Самая распространённая причина отсутствия циркуляции в радиаторе – воздушная пробка.
 
- Если вертикальный стояк системы отопления горячий, а батареи холодные, это говорит о том, что скопился воздух, который надо спустить с помощью специального клапана или крана Маевского, установленных на радиаторе. Сделать это можно самостоятельно или оставить заявку управляющей компании, – подчеркнули в МЦУ.

Среди других причин – засорение труб и радиаторов различными отложениями, плохо работающая котельная, перекрытые вентили в подвале дома и нехватка давления в общей системе. Тогда нужно обращаться уже в свою УК. В течение дня мастер должен прийти, проверить состояние батарей и исправить ситуацию.
отопление

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