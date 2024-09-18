Улан-удэнцам объяснили, что делать с холодными батареями



В столице Бурятии на этой неделе В столице Бурятии на этой неделе стартовал отопительный сезон . Возвращать тепло горожанам будут в течение 10 дней – благо цивилизации во всех МКД должно появиться к 26 сентября.



Несмотря на то, что в некоторых домах тепло уже есть, батареи в отдельных квартирах остаются холодными. Что делать в таком случае, рассказали в муниципальном центре управления Улан-Удэ.



Самая распространённая причина отсутствия циркуляции в радиаторе – воздушная пробка.



- Если вертикальный стояк системы отопления горячий, а батареи холодные, это говорит о том, что скопился воздух, который надо спустить с помощью специального клапана или крана Маевского, установленных на радиаторе. Сделать это можно самостоятельно или оставить заявку управляющей компании, – подчеркнули в МЦУ.



Среди других причин – засорение труб и радиаторов различными отложениями, плохо работающая котельная, перекрытые вентили в подвале дома и нехватка давления в общей системе. Тогда нужно обращаться уже в свою УК. В течение дня мастер должен прийти, проверить состояние батарей и исправить ситуацию.

